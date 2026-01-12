St. Pöltner Augenarzt mit Literatur-Scharfblick

Er sieht vermutlich nicht nur schärfer als die meisten – er fühlt auch literarisch tiefer. Der international bekannte Augenarzt Nino Hirnschall legt nach dem viel beachteten Debüt „Tod einer Grille“ nun eine Novelle vor, die im Hier und Jetzt spielt. „Meine ,Heldenreise’ beginnt mitten im Waldviertel – dort, wo es still genug ist, um sich selbst zu hören“, so der Arzt, der unter anderem in London und Sydney wirkte.