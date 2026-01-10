Tänzerinnen bringen „La dolce vita“ auf die Bühne

Erste Einblicke bei den Proben zur Opernredoute in Graz: Die Tänzerinnen verpacken das diesjährige Motto „La dolce vita“ auch in ihrer Aufführung. Die 25. Ausgabe der Grazer Opernredoute geht am 31. Jänner über die Bühne.
Damit bei der Grazer Opernredoute am 31. Jänner auch wirklich jeder Schritt sitzt, proben die fleißigen Ballettschülerinnen von TanzAktiv! Oper Graz bereits eifrig. Gestern gab es bei einer Trainingseinheit der Tänzerinnen erste exklusive Einblicke in ihr Programm.
Dabei konnte bereits festgestellt werden: Das diesjährige Motto „La dolce vita“ prägt natürlich auch die Choreografie. Mit Leichtigkeit und Energie bringen die Tänzerinnen italienisches Flair auf die Tanzfläche. Inspiration, Eleganz und Leidenschaft begleiten dabei jeden Schritt. Unterstützt werden die jungen Damen dabei von Choreografin Andrea Kraus, Organisator Bernd Pürcher und Projektleiterin Maria Ohrenstein.
