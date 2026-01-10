Tänzerinnen bringen „La dolce vita“ auf die Bühne

Dabei konnte bereits festgestellt werden: Das diesjährige Motto „La dolce vita“ prägt natürlich auch die Choreografie. Mit Leichtigkeit und Energie bringen die Tänzerinnen italienisches Flair auf die Tanzfläche. Inspiration, Eleganz und Leidenschaft begleiten dabei jeden Schritt. Unterstützt werden die jungen Damen dabei von Choreografin Andrea Kraus, Organisator Bernd Pürcher und Projektleiterin Maria Ohrenstein.