Sonnenkraftwerk direkt neben der Schnellstraße

PV-Anlage statt Raststation-Ausbau

Eine große Herausforderung war die Suche nach einem geeigneten Ort, der schließlich unmittelbar bei der Abfahrt St. Pölten-Ost gefunden wurde. „Das Gebiet ist als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet, da sie eine Erweiterungsfläche für die dortige Raststation gewesen wäre, die aber laut ASFINAG in diesem Ausmaß nicht notwendig ist. Somit konnte das Grundstück für einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende genutzt werden“, erklärt Projektleiterin Carina Wenda.