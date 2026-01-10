Frontalkollision in Graz forderte drei Verletzte

Ein Zeuge, der mit seinem Fahrzeug vor dem 49-Jährigen unterwegs war, gab an, dass er selbst auf den Gehweg ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Pkw des 79-Jährigen zu vermeiden. Der 79-Jährige selbst konnte zum Unfallhergang keine Aussagen tätigen, da er angab, sich nicht erinnern zu können.