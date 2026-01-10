Vorteilswelt
Pkw auf Gegenspur

Frontalkollision in Graz forderte drei Verletzte

Steiermark
10.01.2026 08:01
Einsatz für das steirische Rote Kreuz (Symbolbild)
Einsatz für das steirische Rote Kreuz (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)

Freitagmittag krachte es im Grazer Bezirk Andritz. Ein 79-Jähriger dürfte auf die Gegenfahrbahn geraten sein, er kollidierte mit dem Pkw eines 49-Jährigen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.

Gegen 12.30 Uhr lenkte ein 49-Jähriger seinen Pkw auf der Stattegger Straße in Richtung Süden, als laut eigenen Angaben, ein entgegenkommendes Auto auf seine Spur geriet. Es kam zur Frontalkollision, beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab.

Dabei verletzte sich der 49-Jährige leicht und seine 83-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz unbestimmten Grades. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 79-jähriger Grazer, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.

Ein Zeuge, der mit seinem Fahrzeug vor dem 49-Jährigen unterwegs war, gab an, dass er selbst auf den Gehweg ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Pkw des 79-Jährigen zu vermeiden. Der 79-Jährige selbst konnte zum Unfallhergang keine Aussagen tätigen, da er angab, sich nicht erinnern zu können.

