Viele neue Ideen für den schönsten Tag im Leben

Einige von ihnen gaben am Freitag bei einem Pressetermin Einblicke in das, was Heiratswillige und Feierlaunige an neuen Trends erwartet. „Die Malediven sind ein Dauerbrenner für Hochzeitsreisen. Aber es wird vielfältiger! Wir haben zuletzt auch Reisen in ein Wüstenhotel und nach Las Vegas mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft organisiert“, plaudert Alexandra Zingerle von AlexTravel aus dem Nähkästchen.