Viele neue Ideen für den schönsten Tag im Leben

Tirol
10.01.2026 16:00
Beim Hochzeitskleid muss es nicht die große Prinzessin sein. Weniger ist oft mehr.
Beim Hochzeitskleid muss es nicht die große Prinzessin sein. Weniger ist oft mehr.(Bild: Congress Messe Innsbruck)

Rund 110 Aussteller werden bei der Messe „Hochzeiten & Feste“ in Innsbruck (17./18.1.) erwartet. Sie präsentieren Trends für das perfekte Fest mit Familie und Freunden. Vorab verrieten einige der Aussteller, was aktuell gefragt ist. 

0 Kommentare

An die 50 große Hochzeiten richtet die Congress und Messe Innsbruck GmbH (CMI) jedes Jahr in ihren Räumlichkeiten aus. Und einmal im Jahr wird bei der Messe „Hochzeiten & Feste“ unter einem Dach präsentiert, was beim Feiern mit Freunden und Familie den perfekten Rahmen für ein unvergessliches Erlebnis bildet.

Die Malediven sind ein Klassiker unter den Reisezielen. Aber es geht auch anders.
Die Malediven sind ein Klassiker unter den Reisezielen. Aber es geht auch anders.(Bild: Christian Jauschowetz)

Von raffinierten Roben bis zum Wüstenhotel
„Wer Großes vorhat, kann bei der Messe an einem Wochenende alles dafür erledigen. Man setzt sozusagen den ersten Schritt Richtung Traualtar“, verweist Julian Bathelt als CMI-Vertreter auf das breite Angebot an den Messetagen. Von Brautausstattern bis Reisebüros, von Deko-Verleihfirmen bis Fotografen, Konditoren und Anbietern von Hochzeitslocations reicht die Liste der 110 Aussteller.

Zitat Icon

Wir haben zuletzt auch Reisen in ein Wüstenhotel und nach Las Vegas mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft organisiert.

Alexandra Zingerle, Reiseveranstalterin

Einige von ihnen gaben am Freitag bei einem Pressetermin Einblicke in das, was Heiratswillige und Feierlaunige an neuen Trends erwartet. „Die Malediven sind ein Dauerbrenner für Hochzeitsreisen. Aber es wird vielfältiger! Wir haben zuletzt auch Reisen in ein Wüstenhotel und nach Las Vegas mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft organisiert“, plaudert Alexandra Zingerle von AlexTravel aus dem Nähkästchen.

Bei einem Pressetermin informierten Verantwortliche der Hochzeitsmesse über neue Trends.
Bei einem Pressetermin informierten Verantwortliche der Hochzeitsmesse über neue Trends.(Bild: Congress Messe Innsbruck)

„Weniger plakative Prinzessin, mehr raffinierte Details“, erläutert Wolfgang Feucht als Vertreter des Modehandels in der Wirtschaftskammer einen Kleidungstrend. Bei der Dekoration darf es schon etwas mehr sein, dafür wird im Sinne der Nachhaltigkeit öfter ausgeliehen. „Ein Hochzeitsbogen für eine freie Trauung wird nur kurz gebraucht, soll aber dennoch hochwertig sein. Da ist das Ausleihen eine wunderbare Option“, betont Dragana Switaj, Inhaberin des Dekoverleih Tirol.

Rund 4000 Ehen werden pro Jahr in Tirol geschlossen. Für ein unvergessliches Fest geben Familien stolze Summen aus. „Gute Beratung ist daher umso wichtiger“, meint Christina Waldhart, Projektleiterin der Hochzeitsmesse.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

