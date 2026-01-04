Vorteilswelt
Vom Zug voll erfasst:

Autolenker kletterte noch aus diesem Unfallwrack

Niederösterreich
04.01.2026 18:07
Voll erfasst und meterweit in den Acker geschleudert wurde der Pkw des Unfalllenkers.
Voll erfasst und meterweit in den Acker geschleudert wurde der Pkw des Unfalllenkers.(Bild: DOKU-NÖ)

Schwerer Unfall bei Stetteldorf am Wagram im Bezirk Korneuburg. Die Schnellbahn erfasste dort ein Fahrzeug mit voller Wucht und schleuderte es meterweit von den Gleisen weg. Der Fahrer, der sich noch selbst aus dem Wagen befreien konnte, wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

0 Kommentare

Zu einem heftigen Unfall kam es Sonntagmittag auf einem Bahnübergang der L1226 zwischen Starnwörth und Neuaigen bei Stetteldorf am Wagram im Bezirk Korneuburg. Aus noch unbekannter Ursache erfasste dort die Schnellbahn ein Auto. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt, schaffte es aber trotzdem noch selbst, sich aus dem Unfallwrack zu retten. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Krems geflogen.

Neun Fahrgäste in Schnellbahn
Im Zug befanden sich neun Fahrgäste, die unverletzt blieben. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und in umliegende Bahnhöfe beziehungsweise Haltestellen gebracht. Das Unfallwrack, das meterweit in den Acker geschleudert wurde, bargen die Florianis mit dem Kran. Die Bahnstrecke wurde von der ÖBB gesperrt, Strecke und Zuggarnitur werden untersucht. 

Porträt von René Denk
René Denk
Niederösterreich

