Autolenker kletterte noch aus diesem Unfallwrack

Zu einem heftigen Unfall kam es Sonntagmittag auf einem Bahnübergang der L1226 zwischen Starnwörth und Neuaigen bei Stetteldorf am Wagram im Bezirk Korneuburg. Aus noch unbekannter Ursache erfasste dort die Schnellbahn ein Auto. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt, schaffte es aber trotzdem noch selbst, sich aus dem Unfallwrack zu retten. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Krems geflogen.