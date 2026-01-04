Vorteilswelt
Lenker unter Schock

Tirol: Crash gegen Pkw fordert zwei Verletzte

Tirol
04.01.2026 14:00
(Bild: Johanna Birbaumer)

Fataler Unfall in St. Anton am Arlberg in Tirol! Ein Deutscher (21) krachte mit dem Pkw in das abgestellte Fahrzeug eines Einheimischen (30). Sowohl der 30-Jährige als auch ein Mitfahrer (34), der neben dem Fahrzeug stand, wurden bei dem Crash verletzt.

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um Mitternacht in der Nacht auf Sonntag. Der 21-Jährige fuhr mit dem Pkw von St. Anton am Arlberg kommend in Richtung St. Christoph. „Am Ende der Findelkind-Galerie geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen das Auto des 30-Jährigen, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. Der 30-Jährige befand sich im Fahrzeug, zwei männliche Mitfahrer (33 und 34) daneben.

Verletzt im Spital, Unfalllenker erlitt Schock
Der 34-Jährige wurde vom Auto des 21-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen. Er erlitt schwere Verletzungen. Ebenfalls verletzt wurde der 30-Jährige im Fahrzeug. „Beide Verletzten wurden von der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch in Vorarlberg eingeliefert.“ Der 21-jährige Unfalllenker erlitt unterdessen einen schweren Schock und wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.

Manuel Schwaiger
Tirol

