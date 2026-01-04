Tirol: Crash gegen Pkw fordert zwei Verletzte

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um Mitternacht in der Nacht auf Sonntag. Der 21-Jährige fuhr mit dem Pkw von St. Anton am Arlberg kommend in Richtung St. Christoph. „Am Ende der Findelkind-Galerie geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen das Auto des 30-Jährigen, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. Der 30-Jährige befand sich im Fahrzeug, zwei männliche Mitfahrer (33 und 34) daneben.