Beim Neujahrsputz drei Meter von Leiter gestürzt

Im Krankenhaus endete der Neujahrsputz für einen Tiroler (55) in Längenfeld im Ötztal am Samstag. Der 55-Jährige war von einer Leiter drei Meter auf den Boden gestürzt. Ein Notarzthubschrauber musste anrücken.
Ereignet hat sich das Unglück gegen 16.30 Uhr. Der 55-Jährige war bei sich Zuhause mit Aufräumarbeiten beschäftigt. „Dabei stieg er auf eine Leiter und dürfte auf einer der obersten Sprossen ausgerutscht sein“, heißt es von der Exekutive.
Mit Heli ins Krankenhaus geflogen
Folglich stürzte der Tiroler aus einer Höhe von rund drei Meter zu Boden. „Der 55-Jährige zog sich dadurch schwere Verletzungen zu.“ Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
