Weitere Verletzte

Lenker (49) prallte gegen abgestelltes Auto – tot

Tirol
01.01.2026 07:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Fürchterlicher Unfall am Mittwoch auf der Arlbergstraße im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg. Ein Deutscher (29) hielt seinen Pkw neben der Fahrbahn an. Ein nachfolgender Einheimischer (49) kam von der Straße ab und prallte gegen das Auto. Er verstarb wenig später. 

Der schreckliche Vorfall spielte sich gegen 12.35 Uhr auf der Arlbergstraße ab. Dort fuhr ein 29-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner 25-jährigen Beifahrerin und hielt sein Fahrzeug neben der Fahrbahn an.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Einheimischer in Richtung St. Anton und kam dort aus unbekannter Ursache über das Straßenbankett hinaus. Er prallte dabei gegen das abgestellte Auto.

Der Einheimische erlitt dabei schwere Verletzungen. „Der 49-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb“, berichtet die Polizei. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden lediglich leicht verletzt.

Die beiden Pkw wurden dabei schwer beschädigt. Im Einsatz standen die Rettung, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr St. Anton und die Polizei.

