Mit diesen Gefühlen starten Tiroler ins neue Jahr

Rund die Hälfte blickt positiv auf 2025 zurück

Insgesamt 51 Prozent (14% sehr und 37% eher) blicken positiv auf 2025 zurück. Exakt einem Viertel (21% eher und 4% sehr) bleibt das Jahr negativ in Erinnerung. Unterdessen schließen 24 Prozent „neutral“ mit dem Jahr ab. Etwas verhaltener ist der Blick auf das neue Jahr. In Summe blicken 48 Prozent (12% sehr und 36% eher) positiv auf 2026. Dem gegenüber stehen 26 Prozent (21% eher und 5% sehr), die mit negativen Gefühlen in das neue Jahr starten. IMAD-Chefin Barbara Ravanelli analysiert für die „Krone“ dazu: „Die aktuelle Umfrage zeigt ganz klar, dass die Tiroler auf das vergangene Jahr 2025 überwiegend mit positiven Gefühlen zurückblicken – auch wenn die Begeisterung gedämpft bleibt. Beim Blick nach vorne auf das neue Jahr 2026 zeigt sich allerdings eine leicht zurückhaltendere Erwartungshaltung.“