Neuschnee bleibt in der Steiermark weiter rar

Damit setzt sich der Trend eines schneearmen Winters vorerst fort, vor allem in der Obersteiermark war der Dezember deutlich zu trocken. In Mariazell etwa gab es im Dezember laut Geosphere nur zehn Liter Niederschlag. Normal wären im langjährigen Schnitt betrachtet mehr als 70 Liter. „Dank der Temperaturen ist auf Skipisten aktuell zumindest Beschneiung kein Problem“, sagt der Meteorologe.