Neuschnee bleibt in der Steiermark weiter rar

Sonnig und kalt fällt in der Steiermark der Start ins neue Jahr aus. Die weiße Pracht lässt indes weiter auf sich warten. Damit setzt sich der Trend eines schneearmen Winters vorerst fort.
Alle Steirer, denen die Silvesternacht nicht allzu sehr nachhängt, haben am 1. Jänner 2026 ideale Bedingungen für einen Skitag oder Ausflug in die Natur: „Zu Neujahr erwartet uns im ganzen Land sonniges Winterwetter“, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl.
Nach einem sehr frostigen Silvestermorgen – steirischer Kältepol war Leibnitz mit -11,6 Grad – fällt der Start ins neue Jahr auch etwas milder aus. Insgesamt bleibt es aber der Jahreszeit entsprechend kalt, „mindestens noch bis Ferienende“, sagt der Wetterexperte.
Adriatief dürfte Steirern kaum Schnee bringen
Sehr schwer tun sich Meteorologen indes noch mit Prognosen fürs kommende Wochenende, vor allem was Schneefall angeht: „Es zeichnet sich ein Adriatief ab. Aktuellsten Berechnungen zufolge ist dieses aber zu weit in den Süden gerutscht und dürfte keine nennenswerten Neuschneemengen in der Steiermark bringen“, so Pehsl.
Damit setzt sich der Trend eines schneearmen Winters vorerst fort, vor allem in der Obersteiermark war der Dezember deutlich zu trocken. In Mariazell etwa gab es im Dezember laut Geosphere nur zehn Liter Niederschlag. Normal wären im langjährigen Schnitt betrachtet mehr als 70 Liter. „Dank der Temperaturen ist auf Skipisten aktuell zumindest Beschneiung kein Problem“, sagt der Meteorologe.
