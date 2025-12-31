Stift St. Lambrecht feiert seine ersten 950 Jahre

Die steirische Benediktinerabtei St. Lambrecht im oberen Murtal begeht 2026 ein ganz besonderes Jubiläum. Der Auftakt für das Festprogramm erfolgt bereits am heutigen 31. Dezember.
Marktgraf Markwart von Eppenstein gilt als Gründer der Benediktinerabtei im steirischen St. Lambrecht. Sein Todesdatum, der 16. Juni 1076, wird als Stiftertag angesehen, was nun im Jahr 2026 zum Jubiläum des 950-jährigen Bestehens führt. Ein außergewöhnlicher Anlass, der vom erst im Sommer berufenen Abt Alfred Eichmann und seinen Mönchen würdig gefeiert wird – mit einem breit angelegten Programm, das Liturgie, Konzerte, Theater, Wissenschaft, Geschichte und viele Begegnungen beinhaltet.
Der Startschuss zum Jubiläumsjahr erfolgt bereits am heutigen 31. Dezember um 18 Uhr mit der feierlichen Jahresschlussmesse in der Stiftskirche, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Marienhof und dem gemischten Chor St. Lambrecht.
Dichtes Festprogramm mit Liturgie und Kultur
„Geist Voll Leben“ lautet das Motto des Jubiläums, und man will im kommenden Jahr nicht nur auf die lange Geschichte des Stifts zurückblicken, sondern St. Lambrecht als einen Ort des Austausches und der Begegnung sehen. Neben vielen kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten – das erste ist bereits am 10. Jänner mit dem Ensemble Lalà zu erleben – oder der sommerlichen Theaterproduktion „Der Name der Rose“ steht eine neue Reihe im Fokus: „Geschichten erzählen“ mit Mönchen und kirchlichen Experten soll in monatlichen Gesprächsveranstaltungen die klösterliche Spiritualität vermitteln.
Weiters wartet eine Reihe von Festgottesdiensten zu den kirchlichen Höhepunkten wie das Osterhochamt mit Weihbischof Johannes Freitag oder der Stiftertag mit Altpräses Johannes Perkmann. Dazu kommen Wallfahrten.
Neu gestaltet wird auch das Stiftsmuseum, die Eröffnung soll im April stattfinden. Unter dem Titel „Was ist der Mensch?“ geht man zurück zur Gründung des Stifts und spannt einen Bogen ins Heute. Bedeutende Kunstwerke, liturgische Schätze und historische Modelle der Klosteranlage erzählen von der bewegten Geschichte des Stifts. Und zum Jubiläum werden im neuen Museum zu sehen sein.
