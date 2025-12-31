Stift St. Lambrecht feiert seine ersten 950 Jahre

Dichtes Festprogramm mit Liturgie und Kultur

„Geist Voll Leben“ lautet das Motto des Jubiläums, und man will im kommenden Jahr nicht nur auf die lange Geschichte des Stifts zurückblicken, sondern St. Lambrecht als einen Ort des Austausches und der Begegnung sehen. Neben vielen kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten – das erste ist bereits am 10. Jänner mit dem Ensemble Lalà zu erleben – oder der sommerlichen Theaterproduktion „Der Name der Rose“ steht eine neue Reihe im Fokus: „Geschichten erzählen“ mit Mönchen und kirchlichen Experten soll in monatlichen Gesprächsveranstaltungen die klösterliche Spiritualität vermitteln.