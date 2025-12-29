Sturz mit Motorrad: Betrunkener schwer verletzt

Horror-Feuer in Altersheim: Mindestens 16 Tote
Im Bezirk Südoststeiermark wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war stark alkoholisiert und trug anstatt eines Helmes lediglich eine Haube.
Kurz vor 20 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf einem Feldweg im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg. Dabei dürfte er bei völliger Dunkelheit auf der grasbewachsenen Fahrbahn, die mit Reif überzogen war, zu Sturz gekommen sein.
Stark betrunken, schlecht ausgerüstet
Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das LKH Feldbach gebracht. Der 29-Jährige trug anstelle eines Sturzhelmes lediglich eine Haube und war stark alkoholisiert. Weitere Ermittlungen der Polizei folgen.
