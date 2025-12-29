Sturz mit Motorrad: Betrunkener schwer verletzt

Kurz vor 20 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf einem Feldweg im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg. Dabei dürfte er bei völliger Dunkelheit auf der grasbewachsenen Fahrbahn, die mit Reif überzogen war, zu Sturz gekommen sein.