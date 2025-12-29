Vorteilswelt
Haube statt Helm

Sturz mit Motorrad: Betrunkener schwer verletzt

Steiermark
29.12.2025 07:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Im Bezirk Südoststeiermark wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war stark alkoholisiert und trug anstatt eines Helmes lediglich eine Haube. 

Kurz vor 20 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf einem Feldweg im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg. Dabei dürfte er bei völliger Dunkelheit auf der grasbewachsenen Fahrbahn, die mit Reif überzogen war, zu Sturz gekommen sein.

Stark betrunken, schlecht ausgerüstet
Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das LKH Feldbach gebracht. Der 29-Jährige trug anstelle eines Sturzhelmes lediglich eine Haube und war stark alkoholisiert. Weitere Ermittlungen der Polizei folgen.

Steiermark

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
162.857 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
120.785 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
89.414 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
