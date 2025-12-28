Trotz Schneeketten: Jäger mit Auto abgestürzt

Hund kam mit Schrecken davon

Der Wagen überschlug sich und blieb auf einem Baumstock in Schräglage liegen. Die beiden Insassen sowie ihr Jagdhund konnten selbständig das Fahrzeug verlassen. Die Männer wurden beim Überschlag aber erheblich verletzt und mussten vom Notarzthubschrauber „C7“ ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.