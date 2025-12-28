Trotz Schneeketten: Jäger mit Auto abgestürzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstag in Osttirol! Ein Jäger (33) stürzte mit seinem Pkw auf einem schneebedeckten Forstweg ab. Er und sein Beifahrer (29) mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 15 Uhr war der 33-jährige Italiener gemeinsam mit seinem 29-jährigen Landsmann auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Untertilliach unterwegs. „Auf Grund der winterlichen Fahrverhältnisse geriet das Fahrzeug trotz montierter Schneeketten ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab“, heißt es seitens der Polizei.
Hund kam mit Schrecken davon
Der Wagen überschlug sich und blieb auf einem Baumstock in Schräglage liegen. Die beiden Insassen sowie ihr Jagdhund konnten selbständig das Fahrzeug verlassen. Die Männer wurden beim Überschlag aber erheblich verletzt und mussten vom Notarzthubschrauber „C7“ ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
