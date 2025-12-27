Was Krisen-Experten von unserer Feuerwehr lernen

Organisation, Aufgaben, Leistungen

Ein Kurs führte nun die internationalen Teilnehmer zum Landesfeuerwehrkommando nach Tulln. Dort erhielten sie Einblicke in unser freiwilliges Feuerwehrwesen und in die Strukturen des Krisenmanagements. Dabei wurde erklärt, wie die Feuerwehr organisiert ist und welche Aufgaben sie hierzulande hat, aber auch welche Rollen sie bei Einsätzen im Ausland einnimmt.