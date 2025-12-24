Brände nach dem Einheizen, Feuerwehren rückten aus

„Schöne Bescherung“ auch in Wörgl

Am Mittwoch um 13.50 Uhr kam es im Unterland ebenfalls zu einem Brand, in einem Wirtschaftsgebäude in Wörgl. Der Besitzer hatte gegen 7 Uhr den in der Stube befindlichen Kachelofen ordnungsgemäß angeheizt. Gegen 13.45 Uhr schaute er nach und die Stube war bereits mit Rauch gefüllt.