Wörgl und Bach

Brände nach dem Einheizen, Feuerwehren rückten aus

Tirol
24.12.2025 17:46
In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken (Symbolbild).
In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken (Symbolbild).(Bild: APA/Georg Hochmuth)

Um die Weihnachtszeit häufen sich bekanntlich die Brände. Kerzen waren aber nicht die Ursache, warum in Wörgl und in Bach im Außerfern die Feuerwehren ausrücken mussten. 



Zum ersten Vorfall kam es am Dienstag gegen 18.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in Bach. Beim bewohnten Einfamilienhaus traten Feuer und Funken aus dem gemauerten Kamin aus.

Rückstände kontrolliert abgebrannt
Der Besitzer schlug Alarm und die im Kamin befindlichen Rückstände wurden im Beisein der Feuerwehr kontrolliert abgebrannt. Die Feuerwehren Bach und Stockach sowie die Rettung Elbigenalp und eine Polizeistreife standen im Einsatz. Es entstand vermutlich kein Schaden.

„Schöne Bescherung“ auch in Wörgl
Am Mittwoch um 13.50 Uhr kam es im Unterland ebenfalls zu einem Brand, in einem Wirtschaftsgebäude in Wörgl. Der Besitzer hatte gegen 7 Uhr den in der Stube befindlichen Kachelofen ordnungsgemäß angeheizt. Gegen 13.45 Uhr schaute er nach und die Stube war bereits mit Rauch gefüllt.

Selbst gelöscht, dann half auch Feuerwehr
Der Mann führte dann selbst Löscharbeiten durch und alarmierte die Feuerwehr zur Belüftung und zu Nachlöscharbeiten. An der Einrichtung entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Es wurden keine Personen verletzt. Auch die Rettung und zwei Polizeistreifen waren im Einsatz.

Andreas Moser
Tirol

