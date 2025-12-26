Vorteilswelt
Ladestationen-Ausbau

Wo im weiten Land der „Saft“ für E-Autos herkommt

Niederösterreich
26.12.2025 16:30
(Bild: stock.adobe.com)

Das Netz elektrischer Andockstationen für E-Autos wird in Niederösterreich kontinuierlich ausgebaut. Und nicht nur in den Ballungszentren.

0 Kommentare

Ein starkes Zeichen für eine „ökomobile Zukunft“ setzt Wiener Neustadt jetzt gemeinsam mit der EVN. Denn in der Theatergarage und in der Hauptplatzgarage entstehen insgesamt 20 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Rund 300.000 Euro werden für den Boost investiert.

Kombi mit Photovoltaik 
Während die elektrischen Andockstationen in der Hauptplatzgarage noch heuer ans Netz gehen sollen, folgt die Theatergarage im kommenden Frühjahr. Für Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath ist sonnenklar: „Die neuen Ladestationen verbinden umweltfreundliches Laden mit alltäglichen Erledigungen. In Kombination mit der Photovoltaik-Anlage am Dach ist das ein echtes Vorzeigeprojekt für nachhaltige Infrastruktur.“ Die EVN ist in Wiener Neustadt längst ein fixer Partner. „Alleine hier betreiben wir aktuell 75 Ladestationen“, betont EVN-Energieservice-Geschäftsführerin Marion Medlitsch.

Auch in Unterretzbach „betankt“ die EVN Elektroautos.
Auch in Unterretzbach „betankt“ die EVN Elektroautos.(Bild: EVN)

Millionen für den Ausbau
Seit 2010 ist der heimische Energieversorger im Bereich E-Mobilität aktiv, hat Schritt für Schritt ein flächendeckendes Netz aufgebaut – und plant bis 2030 Investitionen von 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau. Denn auch die Regionen ziehen nach! Nicht nur die Städte profitieren vom E-Mobilitätskurs der EVN. Auch kleinere Gemeinden setzen auf Strom statt Sprit. In Retzbach, Bezirk Hollabrunn, etwa wurde beim Gemeindeamt eine neue Ladestation errichtet, die seit Kurzem in Betrieb ist und bereits rege genutzt wird. Ein sichtbares Zeichen für moderne Mobilität im Ortszentrum.Auch Prigglitz im Bezrk Neunkirchen darf sich freuen: Seit Ende November steht am Parkplatz im Langtal, nahe dem Hauptplatz, eine neue EVN-Ladestation für Elektroautos zur Verfügung – ein wichtiger Schritt für Einheimische und Gäste.

Mobilität wird elektrisch
Ob in der Stadtgarage oder am Dorfplatz – die EVN treibt den Wandel voran. Mit 3.800 Ladepunkten, ambitionierten Ausbauplänen und starken Partnern vor Ort wird klar: Die Zukunft der Mobilität in Niederösterreich ist elektrisch – und sie nimmt gerade ordentlich Fahrt auf. ,Unser Unternehmen ist Österreichs größter Betreiber öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur“, so EVN-Kommunikationschef Stefan Zach stolz.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Niederösterreich

