Wo im weiten Land der „Saft“ für E-Autos herkommt

Millionen für den Ausbau

Seit 2010 ist der heimische Energieversorger im Bereich E-Mobilität aktiv, hat Schritt für Schritt ein flächendeckendes Netz aufgebaut – und plant bis 2030 Investitionen von 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau. Denn auch die Regionen ziehen nach! Nicht nur die Städte profitieren vom E-Mobilitätskurs der EVN. Auch kleinere Gemeinden setzen auf Strom statt Sprit. In Retzbach, Bezirk Hollabrunn, etwa wurde beim Gemeindeamt eine neue Ladestation errichtet, die seit Kurzem in Betrieb ist und bereits rege genutzt wird. Ein sichtbares Zeichen für moderne Mobilität im Ortszentrum.Auch Prigglitz im Bezrk Neunkirchen darf sich freuen: Seit Ende November steht am Parkplatz im Langtal, nahe dem Hauptplatz, eine neue EVN-Ladestation für Elektroautos zur Verfügung – ein wichtiger Schritt für Einheimische und Gäste.