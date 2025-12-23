„Kämpfer“ für Region und Zukunft ausgezeichnet

Vier seiner Vorgänger konnte Christian Riener, Kommandant des Truppenübungsplatzes (TÜPl) Allentsteig, dort zum Weihnachtsempfang begrüßen. Am 157 km2 großen Areal üben pro Jahr nicht nur Tausende Soldaten aus dem In- und Ausland zahlreiche Einsatzszenarios. Auch Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr und Polizei proben seit Jahren auf dem Gelände, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.