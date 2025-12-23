„Kämpfer“ für Region und Zukunft ausgezeichnet

Allentsteig ist der größte Truppenübungsplatz Österreichs, der sich prächtig weiterentwickelt. Beim Weihnachtsempfang auf Schloss Allentsteig wurden dort aber besonders bisherige Leistungen gewürdigt und Partnerschaften erneuert.
Vier seiner Vorgänger konnte Christian Riener, Kommandant des Truppenübungsplatzes (TÜPl) Allentsteig, dort zum Weihnachtsempfang begrüßen. Am 157 km2 großen Areal üben pro Jahr nicht nur Tausende Soldaten aus dem In- und Ausland zahlreiche Einsatzszenarios. Auch Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr und Polizei proben seit Jahren auf dem Gelände, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.
Landesmilitärkommandant Georg Härtinger und Riener erneuerten mittels Auszeichnung die Heeres-Partnerschaft mit der Garnisonsstadt Allentsteig und der Bezirkshauptstadt Zwettl.
TÜPl-Ex-Chef Konstantin Lütgendorf wurde das Zugehörigkeitsabzeichen verliehen. Mit kräftigem und langem Applaus wurde dem direkten Vorgänger Rieners, Herbert Gaugusch, eine gebundene Ausgabe aller TÜPl-Magazin-Ausgaben von 2011 bis 2025 für seine Visionen und seine große Schaffenskraft überreicht.
