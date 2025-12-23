Die Lieblingsbäckerei der Landeshauptfrau

Die Bäckerei Kasses gilt weit über das Waldviertel hinaus als Pionierbetrieb traditioneller Backkultur. Hier wird Brot noch bewusst auf das Wesentliche reduziert: Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Mehr braucht es nicht, wenn Qualität und Handwerk stimmen. Und gerade zur Weihnachtszeit zeigt sich die ganze Kunst des Hauses – bei den Keksen, den Lebkuchen, den feinen Spezialitäten, die auf keinem festlichen Tisch fehlen dürfen.