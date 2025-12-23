Die Lieblingsbäckerei der Landeshauptfrau

In der Backstube des Christkinds – wo der Duft von Weihnachten zuhause ist! Ein Lokalaugenschein bei der Familie Kasses in Thaya im hohen Waldviertel
Wenn draußen Weihnachten leise an die Fenster klopft und der Nebel über dem Waldviertel liegt, dann glüht drinnen in der Bäckerei Kasses ein ganz besonderes Licht. Es ist das warme Leuchten der Backöfen – und vielleicht auch jenes des Christkinds, das hier, so scheint es, seit Generationen seine Hände im Mehl hat.
Schon in den frühen Morgenstunden erfüllt ein Duft das stimmungsvolle Thaya, der Kindheitserinnerungen weckt: frisches Brot, Vanillekipferl, Zimt und die süße Würze gefüllter Lebkuchen. In der Vorweihnachtszeit herrscht in der Backstube Hochbetrieb. Hände greifen sicher zu, Teige werden geknetet, Laibe geformt - mit Ruhe, mit Erfahrung und mit jener Hingabe, die man nicht lernen kann.
Die Bäckerei Kasses gilt weit über das Waldviertel hinaus als Pionierbetrieb traditioneller Backkultur. Hier wird Brot noch bewusst auf das Wesentliche reduziert: Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Mehr braucht es nicht, wenn Qualität und Handwerk stimmen. Und gerade zur Weihnachtszeit zeigt sich die ganze Kunst des Hauses – bei den Keksen, den Lebkuchen, den feinen Spezialitäten, die auf keinem festlichen Tisch fehlen dürfen.
Qualität aus der Region
„Traditionsreicher Familienbetrieb sorgt mit Handwerk, Qualität und Innovation für festliche Genüsse in der Region.“ Und sie betont: „Diese Spezialitäten erfordern hohes Wissen und langjährige Erfahrung – eine Kompetenz, die die Familie seit vier Generationen prägt.“
Geprägt hat diesen Weg vor allem Erich Kasses, Bäckermeister, Müller und Landwirt, der Maßstäbe setzte und seine klare Qualitätslinie an die nächste Generation weitergab: viel Zeit, beste Zutaten und ehrliches Handwerk. Heute führen seine Töchter Lena und Laura den Betrieb – zwei Bäckermeisterinnen, die seit 2021 mit frischem Elan und großem Respekt vor der Tradition das Ruder übernommen haben.
„Wir legen großen Wert darauf, Tradition und Innovation zu verbinden“, erzählen sie. „Gerade in der Weihnachtszeit spüren wir die besondere Wertschätzung für unsere handwerklichen Produkte.“ Und man merkt: Hier geht es nicht nur ums Backen, sondern um ein Versprechen – an die Region, an die Kundinnen und Kunden, an das, was Heimat ausmacht.
Für Mikl-Leitner ist klar: „Die Bäckerei Kasses zeigt, wie wertvoll regionale Betriebe für unser Land sind - sie bewahren Tradition, schaffen Perspektiven für junge Generationen und sorgen mit ihren Bäckereien, von klassischem Brot bis zu den Lebkuchen, für Freude in der Advent- und Weihnachtszeit. Dieses Zusammenspiel macht Niederösterreich stark und erfolgreich.“
Bäckerei feiert 100 Jahre Jubiläum
Ein besonderes Jahr ist es obendrein: 2025 feiert die Bäckerei ihr 100-jähriges Jubiläum. Ein Jahrhundert voller Mehlstaub, harter Arbeit und stiller Erfolge. „Die Bäckerei Kasses steht beispielhaft für unsere traditionsreichen niederösterreichischen Familienbetriebe“, so die Landeshauptfrau. „Ich danke allen, die Tag für Tag mit Leidenschaft und Einsatz unsere Regionen lebendig halten.“
Und während draußen die Dämmerung hereinbricht, zieht drinnen der nächste Schwung Lebkuchen aus dem Ofen. Goldbraun, duftend, bereit, Freude zu schenken. Vielleicht ist es genau das, was diese Backstube so besonders macht: dass hier nicht nur Brot und Gebäck entstehen – sondern ein Stück Weihnachten selbst.
