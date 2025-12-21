Drei Skifahrerinnen kollidierten an Pistenkreuzung

Raubversuch: Taxilenkerin (58) mit Pistole bedroht
Opfer gelang Flucht
Gleich drei Skifahrerinnen kollidierten am Sonntag im Skigebiet Hochgurgl im Tiroler Ötztal miteinander. Eine 51-Jährige und eine Jugendliche (16) wurden dabei verletzt.
Zu dem Unfall kam es gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung zweier blauer Pisten. Wie die Polizei schilderte, kamen dabei sowohl die 51-jährige Österreicherin, eine Italienerin (25) als auch die 16-jährige Britin zu Sturz.
Die Einheimische erlitt dabei eine Schnittverletzung am linken Unterschenkel, die Jugendliche verletzte sich im Gesicht. Beide begaben sich zu einem Arzt in Obergurgl. Die 25-jährige Italienerin hatte mehr Glück: Sie blieb unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.