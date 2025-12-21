Jugend „tratscht und isst“ beim Wirten

Ein neues Event-Format soll jungen Menschen den Austausch und den Genuss von hochwertiger Kulinarik im Wirtshaus wieder schmackhaft machen.
Sie trinken viel weniger Alkohol und haben am liebsten auf sozialen Medien Kontakt miteinander: die junge Generation. Die Wirtshäuser als klassischer Treffpunkt zum Tratschen und Essen vermissen vielerorts ein junges Publikum. Ein neues Format macht das Ins-Wirtshaus-Gehen zu einem regelrechten Event. Genannt „yap&dine“ – auf Deutsch: gemeinsam plaudern und gut essen – ist das neue Format der Wirtshauskultur Niederösterreich, das bewusst Junge ab 18 Jahren einlädt.
Geteiltes Essen und alkoholfreie Getränke
„Dabei werden alle Gerichte wie beim Family-Style-Dinner in der Tischmitte zum Teilen serviert“, erklärt Michael Duscher von der NÖ-Werbung. Das schaffe einen ungezwungenen, sozialen Austausch außerhalb von Social Media. Gebucht wird tischweise für vier bis sechs Personen. Saisonale Speisen mit Zutaten aus der Region werden anschließend in vier Gängen serviert. Auf Wunsch gibt es auch eine vegetarische oder vegane Option sowie alkoholfreie Getränke. „Gerade vor Weihnachten ist das ein passendes Geschenk“, so ein Tipp von Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner.
...und viele mehr. Die Liste wird laut NÖ Werbung laufend ergänzt.
Anfang März 2026
Die Gutscheine kosten jeweils 55 Euro. Einlösen kann man sie in der Woche von 2. bis 8. März des kommenden Jahres, in der zahlreiche Wirtshäuser in verschiedenen Regionen ihre Türen und Schankräume öffnen. In St. Pölten nimmt zum Beispiel der Betrieb Vinzenz Pauli teil, in Kirschlag der Hotel Post Hönigwirt. Ein Anstoß der NÖ Werbung: „Es geht um unkompliziertes Kosten, Teilen und gemeinsam genießen.“
