Jugend „tratscht und isst“ beim Wirten

Geteiltes Essen und alkoholfreie Getränke

„Dabei werden alle Gerichte wie beim Family-Style-Dinner in der Tischmitte zum Teilen serviert“, erklärt Michael Duscher von der NÖ-Werbung. Das schaffe einen ungezwungenen, sozialen Austausch außerhalb von Social Media. Gebucht wird tischweise für vier bis sechs Personen. Saisonale Speisen mit Zutaten aus der Region werden anschließend in vier Gängen serviert. Auf Wunsch gibt es auch eine vegetarische oder vegane Option sowie alkoholfreie Getränke. „Gerade vor Weihnachten ist das ein passendes Geschenk“, so ein Tipp von Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner.