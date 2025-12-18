Schock für Angehörige: Tiroler (58) wurde vermisst

Großangelegte Suchaktion am Mittwoch in Tirol: Ein 58-jähriger Tiroler war nicht wie gewohnt in seiner Unterkunft angekommen. Seine Angehörigen alarmierten die Polizei. Die Suche wurde bis ins nahegelegene Südtirol ausgeweitet.
Bei der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal wurde am Donnerstagabend gemeldet, dass ein gesundheitlich beeinträchtigter Tiroler (58) nicht wie gewohnt in seiner Unterkunft angekommen war.
Umgehend wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk Landeck, Mantrailer-Hunde des Roten Kreuzes, Polizeidiensthunde, Drohnen sowie zahlreiche Polizeistreifen machten sich auf die Suche nach dem 58-Jährigen.
Suche auch in Südtirol
Auch die Carabinieri in Südtirol wurden alarmiert – mit Erfolg! Kurz vor Mitternacht fanden Carabinieri den Mann in der Gemeinde Schlanders im Vinschgau. Er wurde unversehrt aufgegriffen, wie die Polizei berichtet.
