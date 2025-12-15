Weihnachtskrippe als besonderer Dank für Team

Gezeichnet von einem Schlaganfall kam 82-Jährige in die Rehaklinik Allentsteig. Dort wurde sie im wahrsten Sinne wieder aufgerichtet. In mühevoller, mehrere hundert Stunden andauernder Arbeit, gab es nun ein wertvolles Geschenk für das Reha-Team, das viel Bedeutung in sich trägt.
Berührende Geste einer Patientin: Die 82-jährige Christine Jahn kam nach einem schweren Schlaganfall zur Rehabilitation in das Landesklinikum Allentsteig ins Waldviertel. Die ehemalige Betreiberin eines Handarbeitsgeschäfts in Horn konnte kaum gehen, ihre Finger hatten nahezu jede Feinmotorik verloren. Basteln oder ihr besonderes Hobby – das Krippenbauen – schienen in weite Ferne gerückt. Viele Jahre hatte sie davor ihre Werke auf Adventmärkten verkauft.
Intensive Therapie, große Willenskraft ...
Mit intensiver Therapie und großer Willenskraft der Pensionistin machte sie Riesenschritte bei ihrer Genesung. Soweit, dass sie auch ihrem geliebten Hobby wieder nachgehen kann: Als besonderen Dank an das Team der Rehaklinik fertigte Christine Jahn in mehreren hundert Stunden Arbeitszeit eine vollständige und aufwändig gestaltete Weihnachtskrippe an. Diese wurde von der 82-Jährigen in ein goldenes, ebenfalls selbst gebasteltes und mit Perlen verziertes Glaskästchen eingebaut. Bei der feierlichen Übergabe wurde sie von Diakon Heinz-Horst Meyer aus Altenburg begleitet. Er segnete die Krippe in der Spitalskapelle.
