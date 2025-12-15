Weihnachtskrippe als besonderer Dank für Team

Intensive Therapie, große Willenskraft ...

Mit intensiver Therapie und großer Willenskraft der Pensionistin machte sie Riesenschritte bei ihrer Genesung. Soweit, dass sie auch ihrem geliebten Hobby wieder nachgehen kann: Als besonderen Dank an das Team der Rehaklinik fertigte Christine Jahn in mehreren hundert Stunden Arbeitszeit eine vollständige und aufwändig gestaltete Weihnachtskrippe an. Diese wurde von der 82-Jährigen in ein goldenes, ebenfalls selbst gebasteltes und mit Perlen verziertes Glaskästchen eingebaut. Bei der feierlichen Übergabe wurde sie von Diakon Heinz-Horst Meyer aus Altenburg begleitet. Er segnete die Krippe in der Spitalskapelle.