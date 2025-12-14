Wo das Krippenspiel bei Adam und Eva beginnt

Diözesanbischof erklärt Hintergrund

„Weihnachten ist die Antwort Gottes auf die Zerbrechlichkeit des Menschen“, versichert Diözesanbischof Alois Schwarz, während er liebevoll über eine der Stabpuppen streicht. „Indem unser Krippenspiel mit Adam und Eva beginnt, zeigt es: Das Licht kommt nicht in eine perfekte Welt, sondern in eine, die Erlösung braucht.“ Seit beinahe 100 Jahren waren die kostbaren Figuren nicht mehr in ihrer ganzen Vielfalt vereint. Jetzt stehen sie wieder Seite an Seite – über zwanzig liebevoll gestaltete Stabpuppen, jede mit eigenem Ausdruck, eigenem Charakter, eigenem Witz. Die Szenen – ursprünglich 23 an der Zahl – verbinden das Heilige mit dem Heiteren, die Bibel mit St. Pöltner Lokalkolorit.