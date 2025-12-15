„In Österreich läuft Mozart ja sogar am Klo“

Als die „Krone“ mit einer Packung Mozartkugeln als Geschenk zum Interview in ein Londoner Hotel kommt, reagieren die Stars aus der neuen Sky-Serie „Amadeus“ erstaunt darüber, dass der berühmte Komponist sogar in Pralinenform gegossen wurde. Doch das passt auch zu den Erfahrungen, die Mozart-Darsteller Will Sharpe in Wien gemacht hat: „Ich bin während des Drehs extra hingereist, um mir eine Oper anzusehen. Und Mozart war echt allgegenwärtig. In Österreich läuft Mozart sogar am Klo am Flughafen! Da musste ich schmunzeln und habe mir gedacht: ,Ich würde gerne wissen, ob ihm das gefallen hätte.’“