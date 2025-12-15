„In Österreich läuft Mozart ja sogar am Klo“

Die neue Sky-Serie „Amadeus“ zeichnet die letzten zehn Jahre im Leben von Wolfgang Amadeus Mozart nach. Die „Krone“ sprach mit den Hauptdarstellern über Klavierstunden, Opernszenen und Mozartkugeln.
Als die „Krone“ mit einer Packung Mozartkugeln als Geschenk zum Interview in ein Londoner Hotel kommt, reagieren die Stars aus der neuen Sky-Serie „Amadeus“ erstaunt darüber, dass der berühmte Komponist sogar in Pralinenform gegossen wurde. Doch das passt auch zu den Erfahrungen, die Mozart-Darsteller Will Sharpe in Wien gemacht hat: „Ich bin während des Drehs extra hingereist, um mir eine Oper anzusehen. Und Mozart war echt allgegenwärtig. In Österreich läuft Mozart sogar am Klo am Flughafen! Da musste ich schmunzeln und habe mir gedacht: ,Ich würde gerne wissen, ob ihm das gefallen hätte.’“
In der Serie, die kommenden Sonntag startet, werden Musik-Szenen groß geschrieben. Ganze Opernsequenzen wurden mit bis zu 200 Beteiligten und historischen Instrumenten nachgespielt. Daher nahm Sharpe zur Vorbereitung über ein Jahr lang Klavier-Unterricht und lernte, zu dirigieren: „Wir hatten einen eigenen Musik-Experten für die Serie. Mit ihm haben wir gemeinsam einen Mittelweg gefunden zwischen dem eher formellen Stil von damals und einer etwas ausdrucksvolleren Art. Denn in dem musikalischen Momenten der Serie wird sehr viel Emotion transportiert.“ Seine Constanze, Gabrielle Creevy, ergänzt: „Diese Szenen waren unglaublich, es war, als würde man gratis ins Theater gehen!“
Natürlich darf in der auf dem Stück von Peter Shaffer basierenden Produktion auch Wolfgang Amadeus Mozarts Kontrahent Antonio Salieri nicht fehlen. Er wird grandios verkörpert von Hollywoodstar Paul Bettany. Der im Interview sagt: „In der Serie fragen wir danach, was es einen kostet, neben einem Genie zu arbeiten und selbst keines zu sein. Aber wir sind noch mutiger und zeigen, was für eine Bürde Genie auch sein kann und welchen Preis man dafür zahlen muss.“
Für „White Lotus“-Star Sharpe war die Hauptrolle eine Herausforderung: „Ich finde es so interessant, wie impulsiv und unvorhersehbar Mozart war. Er hat sich nicht groß drum geschert, wie er auf andere wirkte. Manchmal kommt er einem vor wie ein großes Kind, sehr albern, was auch in seiner Musik durchkommt. Aber da ist noch diese andere Seite an ihm, die dunkler ist. Das war sehr spannend für mich zu spielen.“ Die Serie startet mit drei von fünf Folgen am Sonntag.
