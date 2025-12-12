Ladendieb gesteht: „Wollte wieder ins Gefängnis“

Mehrjährige Haftstrafe abgebüßt

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen Staatenlosen handelt, der erst vor rund einem halben Jahr aus einer mehrjährigen Haftstrafe wegen schwerem Diebstahls entlassen worden war. Seitdem war der 45-Jährige ohne Wohnsitz. Er hätte Österreich eigentlich verlassen müssen, hat sich aber eigenen Angaben zufolge hauptsächlich im Raum Wien und Krems aufgehalten. „Ich will wieder zurück ins Gefängnis“, sagte er über das Motiv seiner neuerlichen kriminellen Handlung. Er sitzt nun vorerst in Untersuchungshaft.