War illegal im Land

Ladendieb gesteht: „Wollte wieder ins Gefängnis“

Niederösterreich
12.12.2025 17:00
Der Mann ließ sich festnehmen, um wieder ins Gefängnis zu kommen (Symbolbild).
Der Mann ließ sich festnehmen, um wieder ins Gefängnis zu kommen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein 45-Jähriger müsste eigentlich das Land verlassen, war davor mehrere Jahre im Gefängnis. Also wurde er in Krems (erneut) zum Dieb und ließ sich dabei erwischen.

Es gab schon Ladendiebe, die deutlich geschickter und versteckter nach Beute gegriffen haben. Jener 45-Jährige, der in einem Elektronikgeschäft in Krems zugelangt hatte, gehörte definitiv nicht dazu. Er hatte ein hochpreisiges Handy in seinem Rucksack verschwinden lassen, war dabei aber von einem Ladendetektiv beobachtet und angehalten worden.

„Er wollte erwischt werden“
Der Langfinger leistete keinerlei Widerstand. Auch dann nicht, als die Polizei auftauchte und ihn mitnahm. „Es sah ganz danach aus, als ob er erwischt werden wollte“, schildert ein Augenzeuge. Und so sollte es tatsächlich auch sein.

Mehrjährige Haftstrafe abgebüßt
Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen Staatenlosen handelt, der erst vor rund einem halben Jahr aus einer mehrjährigen Haftstrafe wegen schwerem Diebstahls entlassen worden war. Seitdem war der 45-Jährige ohne Wohnsitz. Er hätte Österreich eigentlich verlassen müssen, hat sich aber eigenen Angaben zufolge hauptsächlich im Raum Wien und Krems aufgehalten. „Ich will wieder zurück ins Gefängnis“, sagte er über das Motiv seiner neuerlichen kriminellen Handlung. Er sitzt nun vorerst in Untersuchungshaft.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
