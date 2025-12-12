Tennis-Ali zu Gast in Tirol: „Ich liebe die Berge“

Und vielleicht schnallt sich Tsonga bei seinem ersten Tirol-Besuch auch die Skier an. „Ich liebe die Berge und habe schon als Kind Skifahren gelernt. Es macht richtig Spaß“, betont der Wahl-Schweizer, der immer gerne in Österreich ist. „In der Wiener Stadthalle habe ich immer tolle Matches gehabt und im Jahr 2011 sogar gewonnen – im Finale gegen Juan Martin del Potro“, erinnert sich der nun 40-Jährige mit einem breiten Grinsen.