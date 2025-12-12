Vorteilswelt
Ischgl-Tennis-Trophy

Tennis-Ali zu Gast in Tirol: „Ich liebe die Berge“

Tirol
12.12.2025 08:00

Ein Tennis-Gipfel im Ski-Mekka! Von Freitag bis Sonntag kämpfen ehemalige Stars wie Dominic Thiem und Tommy Haas bei der Ischgl Trophy um den Sieg. Mit dabei ist auch Jo-Wilfried Tsonga, die ehemalige Nummer 5 der Welt. Beim Treffen mit der „Krone“ zeigte sich der charismatische Franzose im Vorfeld begeistert von der Bergkulisse.

Vor allem aufgrund der recht großen äußeren Ähnlichkeit verglichen ihn seine Fans schon zu Beginn seiner Karriere häufig mit Box-Legende Muhammed Ali. Doch Jo-Wilfried Tsonga hat sich selbst zu einer echten Sportgröße entwickelt. Er schaffte es auf Platz 5 in der Tennis-Weltrangliste, nur ein Grand-Slam-Titel blieb dem mittlerweile dreifachen Familienvater, der 2022 den Schläger an den Nagel hing, verwehrt.

Die kleinen Tennisfans durften mit der ehemaligen Nummer 5 der Welt auch einige Bälle schlagen.
Die kleinen Tennisfans durften mit der ehemaligen Nummer 5 der Welt auch einige Bälle schlagen.(Bild: Samuel Thurner)

Am Freitag (ab 15 Uhr) wird der „Tennis-Ali“ bei der Premiere der „Ischgl Trophy“ gegen andere ehemalige Tennisstars wie Tommy Haas und Stefan Koubek, im Finale vielleicht gegen Dominic Thiem aufschlagen.

Autogramme von Tsonga waren im Kaufhaus Tyrol sehr begehrt.
Autogramme von Tsonga waren im Kaufhaus Tyrol sehr begehrt.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

„Ich spiele nur mehr ein-, zweimal in der Woche Tennis, aber was man kann, verlernt man nicht“, schmunzelte der sympathische Franzose bei einer Autogrammstunde im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. „Wenn man aber einmal am Platz steht, will man sicher gewinnen“, meinte er augenzwinkernd.

Und vielleicht schnallt sich Tsonga bei seinem ersten Tirol-Besuch auch die Skier an. „Ich liebe die Berge und habe schon als Kind Skifahren gelernt. Es macht richtig Spaß“, betont der Wahl-Schweizer, der immer gerne in Österreich ist. „In der Wiener Stadthalle habe ich immer tolle Matches gehabt und im Jahr 2011 sogar gewonnen – im Finale gegen Juan Martin del Potro“, erinnert sich der nun 40-Jährige mit einem breiten Grinsen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Tirol

