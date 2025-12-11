In Handgemenge mit Opfer zückte Dieb ein Messer

Ein 37-jähriger Einheimischer wurde am Mittwochabend in Innsbruck Opfer von zwei Dieben. Als er die beiden konfrontieren wollte, kam es zu einer Rauferei und einer der mutmaßlichen Täter zückte ein Messer.
Kurz vor 21 Uhr stahlen die beiden bislang noch unbekannten Männer 100 Euro von dem 37-jährigen Österreicher. Dieser bemerkte den Diebstahl und wehrte sich, es kam zur Rauferei mit den mutmaßlichen Tätern.
Doch im Zuge der Auseinandersetzung zog einer der Unbekannten plötzlich ein Messer hervor und bedrohte den Bestohlenen. Anschließend machten sich die Beschuldigten aus dem Staub.
Fahndung verlief ergebnislos
Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, diese brachte aber kein Ergebnis. Der 37-jährige Einheimische wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.