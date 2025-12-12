Geschenke und Geschichte am Heldenberg

Der im 19. Jahrhundert von Josef Gottfried Pargfrieder ins Leben gerufene Heldenberg in Kleinwetzdorf Heldenberg, bietet einen außergewöhnlichen Adventmarkt: Der Reinerlös des Eintritts in der Höhe von 5,-- Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder wird nämlich dem St. Anna Kinderspital gespendet!