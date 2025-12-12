Geschenke und Geschichte am Heldenberg

Der gute Zweck macht den Advent am Heldenberg so besonders – Am 13. und 14. Dezember öffnet der Adventmarkt im Englischen Garten des Weinviertler Heldenbergs nahe Hollabrunn seine Pforten.
Der im 19. Jahrhundert von Josef Gottfried Pargfrieder ins Leben gerufene Heldenberg in Kleinwetzdorf Heldenberg, bietet einen außergewöhnlichen Adventmarkt: Der Reinerlös des Eintritts in der Höhe von 5,-- Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder wird nämlich dem St. Anna Kinderspital gespendet!
Der Rahmen des Adventmarktes – der Englische Garten – sorgt für eine wunderschöne Kulisse. Mit dem Weihnachts-Bummelzug kann die weitläufige Parkanlage erkundet werden. Danach sorgen Ofenkartoffeln, Mohnnudeln, Kaiserschmarrn, Bauernkrapfen, aber auch „Chilliges“ für die nötige Stärkung.
Chöre, Live-Musik und ein Sternentanz bieten Unterhaltung pur und selbstverständlich gibt es auch ein Kinderprogramm – Lesungen und Bastelspaß halten die kleinen Besucher bei Laune.
Wer noch Weihnachtsgeschenke für seine Lieben benötigt oder vielleicht schon Ausschau nach einem heimischen Christbaum halten möchte, der ist am Heldenberg genau richtig.
Und wer den Nikolaus verpasst haben sollte, der hat am Sonntag, den 14. Dezember, nochmal die Gelegenheit, denn da besucht der Nikolaus auch den Heldenberg.
Der Adventmarkt auf dem Heldenberg ist also nicht nur ein Treffpunkt für Glühwein-Liebhaber oder die letzten Einkäufe, er ist ein Gesamterlebnis für die ganze Familie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.