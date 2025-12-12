Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Geschenke und Geschichte am Heldenberg

Niederösterreich
12.12.2025 15:27
Der Englische Garten im weihnachtlichen Glanz
Der Englische Garten im weihnachtlichen Glanz(Bild: Heldenberg)

Der gute Zweck macht den Advent am Heldenberg so besonders – Am 13. und 14. Dezember öffnet der Adventmarkt im Englischen Garten des Weinviertler Heldenbergs nahe Hollabrunn seine Pforten.

Der im 19. Jahrhundert von Josef Gottfried Pargfrieder ins Leben gerufene Heldenberg in Kleinwetzdorf Heldenberg, bietet einen außergewöhnlichen Adventmarkt: Der Reinerlös des Eintritts in der Höhe von 5,-- Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder wird nämlich dem St. Anna Kinderspital gespendet!

Glühwein, Geschenke & Geschichte am Heldenberg
Glühwein, Geschenke & Geschichte am Heldenberg(Bild: Heldenberg)

Der Rahmen des Adventmarktes – der Englische Garten – sorgt für eine wunderschöne Kulisse. Mit dem Weihnachts-Bummelzug kann die weitläufige Parkanlage erkundet werden. Danach sorgen Ofenkartoffeln, Mohnnudeln, Kaiserschmarrn, Bauernkrapfen, aber auch „Chilliges“ für die nötige Stärkung. 

Winteridylle im weitläufigen Park
Winteridylle im weitläufigen Park(Bild: Heldenberg)

Chöre, Live-Musik und ein Sternentanz bieten Unterhaltung pur und selbstverständlich gibt es auch ein Kinderprogramm – Lesungen und Bastelspaß halten die kleinen Besucher bei Laune.

Wer noch Weihnachtsgeschenke für seine Lieben benötigt oder vielleicht schon Ausschau nach einem heimischen Christbaum halten möchte, der ist am Heldenberg genau richtig. 

Warten auf den Nikolaus im Farbenspiel
Warten auf den Nikolaus im Farbenspiel(Bild: Heldenberg)

Und wer den Nikolaus verpasst haben sollte, der hat am Sonntag, den 14. Dezember, nochmal die Gelegenheit, denn da besucht der Nikolaus auch den Heldenberg. 

Der Adventmarkt auf dem Heldenberg ist also nicht nur ein Treffpunkt für Glühwein-Liebhaber oder die letzten Einkäufe, er ist ein Gesamterlebnis für die ganze Familie. 

