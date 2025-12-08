Wintersaison: Tirol hilft sich mit Abfahrverboten

Vier Bezirke und Areal um das Wipptal betroffen

In den vier Bezirken Reutte, Imst, Schwaz und Kufstein treten sie mit Samstag, 20. Dezember, in Kraft und gelten bis einschließlich Ostermontag, 6. April, jeweils an den Wochenenden und Feiertagen zwischen 7 und 19 Uhr. Wegen der Baustelle auf der Luegbrücke sind zwischen 27. Dezember und 1. März außerdem Abfahrverbote im Großraum Innsbruck sowie im Wipptal in Kraft. Darüber hinaus kommen an neuralgischen Punkten wieder Dosierampeln zum Einsatz.