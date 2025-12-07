Biber lässt Baum auf Straße stürzen: Auto begraben

Insassen kamen mit Schrecken davon

Die beiden Insassen kamen laut Polizei zum Glück mit dem Schrecken davon. Sie blieben unverletzt. Das Auto wurde jedoch beschädigt. „Nach der Absicherung und dem Ausleuchten der Einsatzstelle wurde der Baum zersägt und von der Fahrbahn entfernt“, so die Feuerwehr abschließend.