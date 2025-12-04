LK Hollabrunn: Team der Internen schlägt Alarm

An der Struktur des Landesklinikums in Hollabrunn wird noch operiert. Die Innere Medizin wurde in zwei geteilt, der Ambulanz- und Aufnahmebereich wird neu aufgestellt, die Geburtenabteilung und die Onkologie sind verlegt worden auf andere Standorte. Ohnehin vom Personalmangel infiziert, schaffen diese Änderungen in einer Gesundheitseinrichtung für noch mehr Sorgen beim Personal. In einem Schreiben, das der „Krone“ zugespielt worden ist, schreiben sich scheinbar die Mitarbeiter der Internen Abteilung ihre Ängste – anonym – vom Leib.