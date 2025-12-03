Stromverbrauch in steirischer Industrie explodiert

„Wollen 2026 in die Umsetzung kommen“

Auch die Politik sieht die Enquete als Basis für künftige Entscheidungen. „Wir wollen nicht erst 2029, sondern schon 2026 in die Umsetzung kommen“, betont Präsident Deutschmann. Ein neues Raumordnungsgesetz ist Thema, auch sollen bald weitere Vorrangzonen für Windkraft ausgewiesen werden. Franz Fartek (ÖVP) mahnt aber: „Wir müssen mit den Ergebnissen in die Regionen gehen und brauchen einen Schulterschluss mit den Menschen.“