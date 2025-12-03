Vorteilswelt
2 Schulen – 1 Campus

HAK, HASCH und Gymnasium auf gemeinsamen Areal

Niederösterreich
03.12.2025 05:45
Links HAK/HASCH, rechts Gymnasium – ab 2030 auf einem gemeinsamen Campus.
Links HAK/HASCH, rechts Gymnasium – ab 2030 auf einem gemeinsamen Campus.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, reitmayr architekten ZT GmbH/BIG)

Die bereits in die Jahre gekommenen Schulen HAK/HASCH und das Gymnasium in Neunkirchen werden ab dem 3. Quartal 2027 umfassend modernisiert, ausgebaut und miteinander verbunden. Damit wird Platz für 1500 Schüler auf einem gemeinsamen Campus geschaffen.

57 Jahre hat das Gymnasium in Neunkirchen bereits auf dem Buckel, 47 Jahre die unmittelbar daneben angesiedelte Handelsakademie samt Handelsschule.

Ab Mitte 2027 sollen diese beiden Schulen nun umfassend ausgebaut und modernisiert werden. Neu hinzu kommt ein Pavillon, der an die HAK/HASCH angebaut wird. Er beinhaltet Räumlichkeiten wie eine Bibliothek sowie Speise- oder Sporträume, welche dann auch vom Gymnasium genutzt werden.

So soll der neue Bildungscampus aussehen. Zwischen HAK/HASCH (li.) und Gymnasium (re.) entsteht ...
So soll der neue Bildungscampus aussehen. Zwischen HAK/HASCH (li.) und Gymnasium (re.) entsteht ein neues Gebäude, das von beiden Schulen gleichermaßen genutzt wird.(Bild: reitmayr architekten ZT GmbH)

Die Außenanlagen beider Schulen sollen dabei als verbindendes Element dienen und darüber hinaus auch für die Bürger der Stadt als Freizeitareal zur Verfügung stehen.

Zitat Icon

Das Projekt zeigt, wie in die Jahre gekommene Bildungsgebäude für zeitgemäße pädagogische Konzepte und moderne Freiraumgestaltung adaptiert werden können.

Gerald Beck, Geschäftsführer der BIG (Bundesimmobilien GmbH.)

Die Eigenständigkeit der beiden Schulen soll dabei jedoch zur Gänze erhalten bleiben. Die geplanten Arbeiten werden in unterschiedlichen Bauphasen erfolgen, sodass das Ausmaß eines Ausweichquartiers so gering wie möglich gehalten werden kann.

Bund und BIG (Bundesimmobilien GesmbH.) investieren über 50 Millionen Euro in dieses Projekt. Geplant wurde es vom Architekturbüro reitmayr architekten aus Graz, das den dafür ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hat. Im Jahr 2030 soll der neue Bildungsstandort in der Bezirkshauptstadt zur Gänze fertiggestellt sein und Platz für insgesamt 1500 Schüler bieten.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
