Wirtschaft will „grüner“ und nachhaltiger werden

Auch die Kammer zieht Bilanz: Im vergangenen Jahr wurden rund 600 Tonnen CO₂ ausgestoßen. Um diesen Wert in den kommenden Jahren zu senken, wurden bereits erste Schritte gesetzt: Die Energieversorgung wurde optimiert und der Fuhrpark wird zunehmend auf energieeffiziente Fahrzeuge gestellt. Diese Entwicklungen zeigen, wie die WK Tirol intern Verantwortung übernimmt. Gleichzeitig sollen sie andere Betriebe motivieren, selbst aktiv zu werden. Dax sagt dazu: „Wir geben unseren Mitgliedern die Instrumente in die Hand – und zeigen ihnen, wie man sie richtig nutzt.“