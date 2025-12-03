Vorteilswelt
Marke im Aufwind

Lederhosen-Hype um Tiroler Unternehmen dank Temu

Tirol
03.12.2025 10:00
Bezahlte Anzeige
Alpenlife-Gründer Vasileios Malakontas in seinem Geschäft in St. Johann in Tirol.
Alpenlife-Gründer Vasileios Malakontas in seinem Geschäft in St. Johann in Tirol.(Bild: Alpenlife)

Alpenlife, eine Lederwarenmarke aus St. Johann, Österreich, nutzt Temu, um mit Trachtenkleidung Modebegeisterte in ganz Europa zu erreichen.

Trachtenkleidung wie Lederhosen und Dirndl sind im September und Oktober ein Muss in jedem Festzelt. Aber der österreichische Unternehmer Vasileios Malakontas war immer der Meinung, dass traditionelle Kleidung nicht nur für diese besonderen Anlässe da sein sollte. „Sie ist Teil einer Kultur und Identität – etwas, das man mit Stolz auch im Alltag tragen kann“, sagt er. Deshalb gründete er 2013 Alpenlife, eine kleine Lederwarenmarke mit Sitz in der Alpenregion St. Johann, Österreich.

Mit einer Auswahl an Lederhosen, Gürteln und Lederaccessoires startete das Kleinunternehmen Anfang 2025 den Verkauf über Temu, um ein breiteres europäisches Publikum zu erreichen. Heute ist Deutschland der größte Absatzmarkt von Alpenlife, gefolgt von Österreich, der Schweiz und der Benelux-Region. „Seit dem Start auf Temu konnten wir unsere Produktaufrufe und Bestellungen um etwa 35 Prozent steigern“, sagt Malakontas. „Wir haben viele neue Kunden erreicht, die preisbewusst sind und dennoch Wert auf Qualität legen.“

(Bild: Alpenlife)

Verbindung aus Moderne und traditionellem Handwerk

Besonders in Österreich erlebt Trachtenkleidung eine Renaissance unter jungen Männern und Frauen, wobei 14 Prozent der 16- bis 29-Jährigen angeben, sie auch gerne im Alltag zu tragen, wie eine Umfrage von Market zeigt. Doch auf dem Markt für Trachten, insbesondere für Lederhosen, gab es eine große Lücke. Kunden standen vor einer Entscheidung: viel Geld für eine bekannte Marke bezahlen, oder etwas Günstiges kaufen, das nicht lange hält. Alpenlife machte es sich zur Aufgabe, genau diese Lücke zu schließen – hochwertige, gut verarbeitete und dennoch erschwingliche Lederhosen anzubieten.

„Immer mehr Kunden suchen nach bequemeren Modellen, die sie auch im Alltag tragen können - nicht nur zu besonderen Anlässen“, sagt Malakontas. Sein Unternehmen verwendet natürlich gegerbte Materialien und zertifizierte Farbstoffe, um eine gleichbleibende Qualität bei saisonalen und ganzjährigen Modellen zu gewährleisten. Design und Produktentwicklung finden in Tirol statt, während die Fertigung bei langjährigen Partnerbetrieben außerhalb Österreichs erfolgt.

(Bild: Alpenlife)

Erfolg auf dem kleinen Bildschirm

„Die Zusammenarbeit mit Temu fühlt sich schnell, modern und flexibel an - Eigenschaften, die kleineren Marken besonders gut stehen“, sagt Malakontas. Temu hat mit seinem Local-Seller-Programm seinen Marktplatz für Verkäufer in mehr als 35 Ländern weltweit geöffnet und das Unternehmen erwartet, dass bis zu 80 Prozent der Verkäufe in Europa von lokalen Händlern und Fulfillment-Centern stammen werden. Der Onlinemarktplatz bietet ein kostengünstiges Umfeld mit hoher Sichtbarkeit, das lokale Verkäufer fördert, die einen hohen Mehrwert und guten Service bieten, während Verbraucher dadurch eine größere Auswahl erhalten.

Vasileios Malakontas schätzt die Beratung, die er und sein Unternehmen von Temus Teams erhalten, beispielsweise dazu, wie Produktfotos optimiert und Angebote klarer und ansprechender präsentiert werden können. Dies half, die Darstellung ihrer Produkte auf mobilen Bildschirmen zu verbessern. Für Alpenlife bleibt die Verbindung der alpinen Kultur mit modernen Einkaufsgewohnheiten ein zentraler Punkt. „Das Wichtigste ist, ein gutes Produkt anzubieten und seine Versprechen zu halten“, sagt Malakontas und fügt hinzu, „Erfolg auf Temu beruht auf drei Prinzipien: Ehrlichkeit, Kommunikation und schneller Versand.“

