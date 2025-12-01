Wirtschaftlich ist Sturm in einer eigenen Liga

Wenngleich im Sturm-Umfeld aktuell großes Murren über die Spielweise der Schwarz-Weißen herrscht, kann der Meister wirtschaftlich eine absolute Erfolgsmeldung veröffentlichen: Mit 92,1 Millionen Euro Umsatz in der Saison 2023/24 verzeichnet Sturm einen Geschäftsabschluss in Rekordhöhe.
„Das Geschäftsjahr 2024/2025 des SK Puntigamer Sturm Graz mit Abschluss am 30.6.2025 war ein außergewöhnliches. Rekordzahlen in beinahe allen Abteilungen bedeuten einen historischen Ausreißer nach oben. Über 92 Millionen Euro Umsatz dank des Startgeldes für die UEFA Champions League-Ligaphase und enormer Transfereinnahmen in diesem Zeitraum bedeuten eine noch nie dagewesene Ertragssituation. Auch aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 12,6 Millionen Euro resultiert ein Rekordergebnis für den SK Sturm – und das trotz des größten Postens Steuern und Abgaben in der Höhe deutlich über € 20 Millionen“, so Sturm in einer Aussendung.
Aufgeschlüsselt lesen sich die Zahlen so:
Auch der TSV Hartberg verzeichnete – wenngleich in einer anderen finanziellen Dimension – einen Rekordumsatz. „Aufgrund des Rekordergebnisses im Geschäftsjahr 2024/2025 von EUR 1,98 Millionen konnte das Eigenkapital deutlich gestärkt werden und beträgt 2,2 Mio. €. Für den TSV war dieses Jahr ein Meilenstein, aber auch enorm wichtig, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, meldete der Klub via Aussendung.
Die Erträge konnten um rund EUR 3 Mio. auf Rekorderträge von EUR 11,95 Mio. angehoben werden. „Ein wesentlicher Faktor ist auch der Einsatz der österreichischen U22-Spieler, wo der TSV in der Saison 2024/2025 die klare Nummer eins in der Liga war. Bei den Österreicher-Minuten inklusive der vierfach zählenden U22-Minuten liegt der TSV Hartberg mit 44.235 Minuten über 12.000 Minuten vor dem Zweitplatzierten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.