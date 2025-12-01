Vorteilswelt
Steirischer Vergleich

Wirtschaftlich ist Sturm in einer eigenen Liga

Steiermark
01.12.2025 11:17
Sturm-Boss Christian Jauk und Wirtschaftsgeschäftsführer Tebbich
Sturm-Boss Christian Jauk und Wirtschaftsgeschäftsführer Tebbich(Bild: GEPA)

Wenngleich im Sturm-Umfeld aktuell großes Murren über die Spielweise der Schwarz-Weißen herrscht, kann der Meister wirtschaftlich eine absolute Erfolgsmeldung veröffentlichen: Mit 92,1 Millionen Euro Umsatz in der Saison 2023/24 verzeichnet Sturm einen Geschäftsabschluss in Rekordhöhe.

„Das Geschäftsjahr 2024/2025 des SK Puntigamer Sturm Graz mit Abschluss am 30.6.2025 war ein außergewöhnliches. Rekordzahlen in beinahe allen Abteilungen bedeuten einen historischen Ausreißer nach oben. Über 92 Millionen Euro Umsatz dank des Startgeldes für die UEFA Champions League-Ligaphase und enormer Transfereinnahmen in diesem Zeitraum bedeuten eine noch nie dagewesene Ertragssituation. Auch aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 12,6 Millionen Euro resultiert ein Rekordergebnis für den SK Sturm – und das trotz des größten Postens Steuern und Abgaben in der Höhe deutlich über € 20 Millionen“, so Sturm in einer Aussendung.

Aufgeschlüsselt lesen sich die Zahlen so:

  • Einnahmen Champions League: 28 Millionen €
  • Transfererlöse: 30 Millionen €
  • Ticketingerlöse: 12 Millionen €
  • Sponsoring und Übertragungsrechte: 12 Millionen €
  • Merchandising: 3,35 Millionen €
  • Sonstige Erlöse: 5,75 Millionen €
Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl, Obmann Erich Korherr und Co. (hier bei der ...
Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl, Obmann Erich Korherr und Co. (hier bei der Stadioneröffnung mit LH Kunasek) bilanzieren sehr positiv.(Bild: Sepp Pail)

Auch der TSV Hartberg verzeichnete – wenngleich in einer anderen finanziellen Dimension – einen Rekordumsatz. „Aufgrund des Rekordergebnisses im Geschäftsjahr 2024/2025 von EUR 1,98 Millionen konnte das Eigenkapital deutlich gestärkt werden und beträgt 2,2 Mio. €. Für den TSV war dieses Jahr ein Meilenstein, aber auch enorm wichtig, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, meldete der Klub via Aussendung.

Lesen Sie auch:
Nach dem Sieg gegen Altach gab es für den GAK den nächsten Grund zu jubeln.
Neuer Umsatzrekord
Bilanz ist positiv – GAK schließt ohne Verlust ab!
05.11.2025

Die Erträge konnten um rund EUR 3 Mio. auf Rekorderträge von EUR 11,95 Mio. angehoben werden. „Ein wesentlicher Faktor ist auch der Einsatz der österreichischen U22-Spieler, wo der TSV in der Saison 2024/2025 die klare Nummer eins in der Liga war. Bei den Österreicher-Minuten inklusive der vierfach zählenden U22-Minuten liegt der TSV Hartberg mit 44.235 Minuten über 12.000 Minuten vor dem Zweitplatzierten.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

