Wirtschaftlich ist Sturm in einer eigenen Liga

„Das Geschäftsjahr 2024/2025 des SK Puntigamer Sturm Graz mit Abschluss am 30.6.2025 war ein außergewöhnliches. Rekordzahlen in beinahe allen Abteilungen bedeuten einen historischen Ausreißer nach oben. Über 92 Millionen Euro Umsatz dank des Startgeldes für die UEFA Champions League-Ligaphase und enormer Transfereinnahmen in diesem Zeitraum bedeuten eine noch nie dagewesene Ertragssituation. Auch aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 12,6 Millionen Euro resultiert ein Rekordergebnis für den SK Sturm – und das trotz des größten Postens Steuern und Abgaben in der Höhe deutlich über € 20 Millionen“, so Sturm in einer Aussendung.