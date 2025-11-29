Feuer in Werkstatt: Mechaniker stand in Flammen

Gegen 13.45 Uhr war der 33-jährige Steirer in einer Kfz-Werkstatt in Weiz damit beschäftigt, die Funktionstüchtigkeit der Zündkerze eines Oldtimers zu überprüfen. Zu diesem Zwecke beugte sich der Mechaniker in den Motorraum des Fahrzeuges, um den beim Startvorgang entstehenden Funken zu überprüfen.