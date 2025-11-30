Ein Tiroler Unikat mit guter Kinderstube fürs Fest

Vieles spricht für einen Tiroler Baum: Die kurzen Transportwege garantieren nicht nur Frische, sondern machen die Bäume auch zu umweltfreundlichen Begleitern für die Weihnachtszeit. Zum Klimaschutz tragen sie bereits im Wachstum bei. Ein Hektar Christbaumkultur bindet in zehn Jahren bis zu 140 Tonnen Kohlendioxid und erzeugt bis zu 100 Tonnen Sauerstoff.