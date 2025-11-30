Ein Tiroler Unikat mit guter Kinderstube fürs Fest

Kurze Transportwege garantieren Frische und sind ein Beitrag zum Klimaschutz. Doch es spricht noch viel mehr für einen Christbaum aus Tiroler Anbau. Zum Start der Adventzeit verlosen die „Krone“ und Tiroler Christbaumproduzenten Gutscheine für den Kauf eines echten Tiroler Naturburschen.
Erster Adventsonntag. Der Countdown für Weihnachten ist angelaufen. Jetzt geht es in vielen Familien darum, rechtzeitig alles für das Fest zu besorgen. Ein schöner Christbaum darf da nicht fehlen. Mit ihm verbinden wir Kindheitserinnerungen, besondere Weihnachtsgeschichten und Vorfreude.
Vieles spricht für einen Tiroler Baum: Die kurzen Transportwege garantieren nicht nur Frische, sondern machen die Bäume auch zu umweltfreundlichen Begleitern für die Weihnachtszeit. Zum Klimaschutz tragen sie bereits im Wachstum bei. Ein Hektar Christbaumkultur bindet in zehn Jahren bis zu 140 Tonnen Kohlendioxid und erzeugt bis zu 100 Tonnen Sauerstoff.
32.000 Bäume werden für Tiroler Kunden geerntet
32.000 Bäume werden jedes Jahr in den heimischen Kulturen geerntet. Zehn Jahre intensive Pflege stecken in einem stattlichen Baum von 1,80 Metern Größe. Ob groß oder doch etwas kleiner, ob buschig oder elegant mit langen Nadeln, ob Nordmanntanne oder Blaufichte – die Geschmäcker sind verschieden. Das wissen die mehr als 20 Mitglieder des Vereins „Tiroler Christbaumproduzenten“.
Doch es gibt einen eindeutigen Favoriten, wie Obmann Johannes Astner berichtet: „Die Nordmanntanne ist mit großem Abstand der Lieblingsbaum der Tiroler. Sie verkörpert für die meisten das ideale Grün fürs Fest.“
50 Gutscheine im Wert von je 30 Euro zu gewinnen
Die Tiroler Christbaumproduzenten – erkennbar an der roten Schleife auf den Bäumen – und die „Tiroler Krone“ pflegen seit vielen Jahren eine schöne Adventtradition. Gemeinsam verlosen wir Gutscheine an „Krone“-Leser für den Kauf eines Tiroler Naturburschen mit guter Kinderstube.
In diesem Jahr stehen die Chancen auf einen Gewinn noch höher: Heuer liegen insgesamt 50 Gutscheine im Wert von je 30 Euro für Teilnehmer des Gewinnspiels bereit. E-Mails, die bis Mittwoch (3.12.) in der Redaktion eintrudeln, nehmen an der Verlosung teil. Wir wünschen viel Glück!
