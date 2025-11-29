Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen

Freitagabend kollidierten eine 36-Jährige und eine 60-Jährige in Graz mit ihren Pkws. Die 36-Jährige dürfte eine rote Ampel übersehen haben. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Am Freitag gegen 21.30 Uhr war eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug im Grazer Bezirk St. Leonhard unterwegs. Dabei wollte sie von der Elisabethstraße kommend nach links in die Seebachergasse einbiegen. Eigenen Angaben zufolge dürfte sie dabei eine rote Ampel übersehen haben.
Zur selben Zeit fuhr eine 60-jährige Grazerin auf der Seebachergasse geradeaus über die Kreuzung, für sie zeigte die Ampel grünes Licht. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug der 36-Jährigen, deren Pkw dadurch gegen die Ampelanlage geschleudert wurde.
Die 60-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz gebracht. Die 36-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkerinnen verliefen negativ.
