Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen

Am Freitag gegen 21.30 Uhr war eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug im Grazer Bezirk St. Leonhard unterwegs. Dabei wollte sie von der Elisabethstraße kommend nach links in die Seebachergasse einbiegen. Eigenen Angaben zufolge dürfte sie dabei eine rote Ampel übersehen haben.