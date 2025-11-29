Polizei darf sich über neue Transporter freuen

Einzelzelle, Doppelzelle und Großraumzelle

Die neuen Sonderfahrzeuge wurden speziell für die Anforderungen des behördlichen Einsatzalltages konzipiert und ausgestattet. Jedes Fahrzeug verfügt über eine Einzelzelle, eine Doppelzelle sowie eine Großraumzelle für bis zu acht Personen. Die voll verkleideten Sitzbänke sowie die mit widerstandsfähigen Paneelen ausgekleideten Wand- und Deckenbereiche gewährleisten hohe Robustheit und ermöglichen gleichzeitig eine besonders servicefreundliche Instandhaltung im Falle von Beschädigungen.

Der Boden ist mit einem trittfesten, rutschsicheren Fließbelag ausgestattet und komplett auswaschbar. Zur Sicherheit und zum Komfort der Insassen trägt die umfangreiche Schallisolierung in allen Zellen bei.