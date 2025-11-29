Vorteilswelt
Aus dem Zillertal

Polizei darf sich über neue Transporter freuen

Tirol
29.11.2025 06:00
Helmut Tomac (links) und Joe Empl bei der erfolgten Übergabe am Freitag
Helmut Tomac (links) und Joe Empl bei der erfolgten Übergabe am Freitag(Bild: LPD Tirol)

Die EMPL Fahrzeugwerk GmbH mit Sitz in Tirol übergab einmal mehr drei hochmoderne Fahrzeuge an das Bundesministerium für Inneres (BMI) – und diese haben so einiges drauf! Am Freitagvormittag erfolgte die offizielle Übergabe im Zillertal.

Es handelt sich um eine Kooperation, die von Erfolg geprägt ist. Bereits vor drei Monaten wurden die ersten drei Arrestantenfahrzeuge, also Gefangenentransporter, auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI an das BMI ausgeliefert. Nun erfolgte der zweite Streich: Drei weitere Fahrzeuge desselben Typs wurden am Freitagvormittag von Joe Empl, CEO Empl Fahrzeugwerk GmbH, an Tirols Landespolizeichef Helmut Tomac übergeben.

Einzelzelle, Doppelzelle und Großraumzelle
Die neuen Sonderfahrzeuge wurden speziell für die Anforderungen des behördlichen Einsatzalltages konzipiert und ausgestattet. Jedes Fahrzeug verfügt über eine Einzelzelle, eine Doppelzelle sowie eine Großraumzelle für bis zu acht Personen. Die voll verkleideten Sitzbänke sowie die mit widerstandsfähigen Paneelen ausgekleideten Wand- und Deckenbereiche gewährleisten hohe Robustheit und ermöglichen gleichzeitig eine besonders servicefreundliche Instandhaltung im Falle von Beschädigungen.

Der Boden ist mit einem trittfesten, rutschsicheren Fließbelag ausgestattet  und komplett auswaschbar. Zur Sicherheit und zum Komfort der Insassen trägt die umfangreiche Schallisolierung in allen Zellen bei. 

Die Fahrzeuge sind hochmodern ausgestattet.
Die Fahrzeuge sind hochmodern ausgestattet.(Bild: LPD Tirol)
Die neue Flotte kann sich durchaus sehen lassen.
Die neue Flotte kann sich durchaus sehen lassen.(Bild: LPD Tirol)

Vier Kameras zur Überwachung
Ein weiterer zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist der Wachpostenplatz: Dieser ist in Fahrtrichtung angeordnet, mit einem Dreipunktgurt ausgestattet und lässt sich schwenken bzw. verschieben, um die Zellentüren sicher und effizient bedienen zu können.

Ergänzend stehen am Wachpostenplatz sowie für Fahrer und Beifahrer visuelle Verriegelungskontrollen zur Verfügung, die jederzeit den Verriegelungsstatus der Zellen anzeigen. Darüber hinaus sind vier Kameras zur Überwachung der Zellenbereiche integriert. Eine mechanische Auftrittsstufe erleichtert den Einstieg, während ein extra flaches Beleuchtungspaket am Fahrzeugdach eine Geräuschbildung bei längeren Überfahrten im Innenraum minimiert.

Das war aber noch nicht alles, weitere Projekte sind geplant
Aktuell befinden sich mehrere Fahrzeugprojekte in Produktion bzw. Planung, darunter: zwei Diensthundefahrzeuge, zwei Arrestantenfahrzeuge in kompakterer Ausführung, ein taktisches Kommunikationsfahrzeug sowie fünf Sonderfahrzeuge, unter anderem für den Grenzschutz.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Tirol

