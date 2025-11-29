Zu früh im Zug: Mann muss Ticket doppelt zahlen

ÖBB: „Ticket war noch nicht gültig“

Vonseiten der ÖBB bedauert man diesen Vorfall sehr, betont aber, dass der Zugbegleiter in diesem Fall richtig gehandelt habe. „Nach Einsicht in das Ticket zeigt sich, dass der Fahrgast dieses um 9.40 Uhr erworben hat – mit einem gewählten Gültigkeitsbeginn ab 11.33 Uhr. Er hat anschließend jedoch eine frühere Verbindung genutzt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle war das Ticket somit noch nicht gültig“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Bahn. Und weiter: „Die ÖBB setzen sich seit Längerem für eine Flexibilisierung der Fahrtantrittsregeln ein, um genau solche Situationen künftig zu vermeiden.“