Mit Tatütata und Sonnenstrom zum Löscheinsatz

Kosten: 1,6 Millionen Euro

Die Kremser hatten schon 2016 das landesweit erste E-Auto einer Feuerwehr in Betrieb genommen. Und auch mit dem neuen RT leisten sie Vorreiterarbeit: „Unsere Erfahrungen in der Praxis, werden Hersteller Rosenbauer bei der Weiterentwicklung des Fahrzeuges unterstützen“, so Urschler: „Damit sich auch kleinere ein solches Auto leisten können.“ Denn der RT kostet in der Kremser Ausstattung satte 1,6 Millionen Euro. Urschler: „So ehrlich muss man sein, ohne Förderungen von Bund, Land und Stadt wäre ein solches Projekt für uns nicht finanzierbar.“ Immerhin sind die Betriebskosten geringer: Der Strom wird am Dach des Feuerwehrhauses produziert.