Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

E-Lkw für Feuerwehr

Mit Tatütata und Sonnenstrom zum Löscheinsatz

Niederösterreich
29.11.2025 11:00
„Tank 10“ der Kremser Feuerwehr mit Elektroantrieb.
„Tank 10“ der Kremser Feuerwehr mit Elektroantrieb.(Bild: FF Krems)

Mit dem ersten vollelektrischen Tanklöschfahrzeug in Niederösterreich übernimmt die Feuerwehr Krems eine Vorreiterrolle. Die Erfahrungen sollen bei der Weiterentwicklung des Einsatzautos helfen.  

0 Kommentare

Das neue Schmuckstück im Fuhrpark der Florianis wurde in Krems mit allen Ehren empfangen. Sogar eine Polizeistreife und ein Notarztwagen eskortierten das neue elektrische Hilfeleistungsfahrzeug RT mit Bürgermeister Peter Molnar an Bord zur Einsatzzentrale. Der neue E-Lkw mit dem Rufnamen „Tank 10“ ist mit zwei 66-kWh-Batterien sowie einem Energy-Backup-System ausgestattet. „Somit ist sichergestellt, dass das Fahrzeug vier Stunden unter Volllast autonom betrieben werden kann“, erklärt Kommandant Gerhard Urschler.

Mit allen Ehren wurde das neue Elektro-Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Krems empfangn.
Mit allen Ehren wurde das neue Elektro-Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Krems empfangn.(Bild: FF Krems)

Kosten: 1,6 Millionen Euro
Die Kremser hatten schon 2016 das landesweit erste E-Auto einer Feuerwehr in Betrieb genommen. Und auch mit dem neuen RT leisten sie Vorreiterarbeit: „Unsere Erfahrungen in der Praxis, werden Hersteller Rosenbauer bei der Weiterentwicklung des Fahrzeuges unterstützen“, so Urschler: „Damit sich auch kleinere ein solches Auto leisten können.“ Denn der RT kostet in der Kremser Ausstattung satte 1,6 Millionen Euro. Urschler: „So ehrlich muss man sein, ohne Förderungen von Bund, Land und Stadt wäre ein solches Projekt für uns nicht finanzierbar.“ Immerhin sind die Betriebskosten geringer: Der Strom wird am Dach des Feuerwehrhauses produziert.

Die Innenausstattung wurde an die Bedürfnisse der Einsatzmannschaft angepasst.
Die Innenausstattung wurde an die Bedürfnisse der Einsatzmannschaft angepasst.(Bild: FF Krems)

Feuertaufe bestanden
Sitzanordnung und Anordnung der Gerätschaften wurden nach Bedürfnissen der Mannschaft gestaltet, sodass viele Handgriffe für den Einsatz optimiert werden konnten. Und die Feuertaufe hat „Tank 10“  gleich am Abend seiner Präsentation bestanden: Mit Tatütata und Sonnenstrom brachte der E-Lkw die Löschmannschaft zu einem Brandeinsatz bei einer Pizzeria in Krems.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.016 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.462 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.576 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf