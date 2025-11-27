Betrunkener schlief mit Essen auf dem Herd ein

Wer weiß, wie dieser Zwischenfall ausgegangen wäre, wenn ein Nachbar (59) nicht den Rauchmelder gehört hätte: In St. Anton am Arlberg kam es in der Nacht auf Donnerstag beinahe zu einem Brand, weil ein 38-Jähriger einschlief, während Essen auf dem Herd anbrannte.
Der 38-jährige Deutsche kam laut Polizei gegen 2.30 Uhr erheblich alkoholisiert nach Hause und wollte sich daraufhin einen Kochtopf mit Essen auf dem Herd wärmen. Doch als sich der Mann im Wohnzimmer auf das Sofa legte, schlief er ein. Er wachte auch dann nicht auf, als das Essen auf dem Herd bereits so stark angebrannt war, dass der Rauch den Brandmelder auslöste.
59-Jähriger weckte Schlafenden
Ein 59-jähriger Bosnier hörte den Alarm aber und betrat die unversperrte Wohnung des Deutschen, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei fand er den Schlafenden, weckte diesen und rief den Notruf.
Der 38-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
