Betrunkener schlief mit Essen auf dem Herd ein

Der 38-jährige Deutsche kam laut Polizei gegen 2.30 Uhr erheblich alkoholisiert nach Hause und wollte sich daraufhin einen Kochtopf mit Essen auf dem Herd wärmen. Doch als sich der Mann im Wohnzimmer auf das Sofa legte, schlief er ein. Er wachte auch dann nicht auf, als das Essen auf dem Herd bereits so stark angebrannt war, dass der Rauch den Brandmelder auslöste.