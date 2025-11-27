Zwei Räder versus zwei Beine: Kontrollen in City

Mehr als 400 Kontrollen

Mit 5 km/h dürfen Scooter- und Radfahrer in der Fußgängerzone unterwegs sein. Temposünder, die mit mehr als 14 km/h zwischen den Fußgängern dahinbrausten, wurden angehalten – insgesamt 422 Betroffene. Die Bilanz der „Aktion scharf“: 112 Abmahnungen haben die Beamten ausgesprochen, 24-mal den Organmandat-Block gezückt. In fünf Fällen musste sogar Anzeige erstattet werden.