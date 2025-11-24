Altem Mammutbaum in Park droht jetzt die Motorsäge

Entfernung empfohlen

Der eindrucksvolle Koloss, dessen Alter von Fachleuten auf rund 150 Jahre geschätzt wird, hat in den vergangenen Jahren offensichtlich massiv an Vitalität eingebüßt. Zudem hat der Thujenborkenkäfer dem Baum arg zugesetzt. Daher musste nunmehr von den Sachverständigen schweren Herzens die Entfernung des gewaltigen Schattenspenders empfohlen werden. Angeworfen soll die Motorsäge im Ökopark wohl in dieser werden. Aus Sicherheitsgründen muss dann der Park während der Umschnittarbeiten zeitweise gesperrt werden, heißt es.