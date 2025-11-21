Einbiegen von Feldweg auf Straße endet mit Crash

Gekracht hat es auf der B171 in Kolsass im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitag! Beim Einbiegen von einem Feldweg kollidierte ein einheimischer Pkw-Lenker (56) mit dem Auto einer Tirolerin (48). Beide Lenker verletzten sich bei dem Crash.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 11 Uhr. Der 56-Jährige bog mit seinem Pkw von einem Feldweg in Kolsass in die B171 ein. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Osten fahrenden Auto der 48-Jährigen“, heißt es von der Polizei.
Beide Fahrzeuglenker erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen.
Straße komplett gesperrt
Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Unterdessen wurde der 56-Jährige vor Ort ärztlich versorgt. „An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.“ Die B171 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.