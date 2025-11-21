Gartenlegende hütet 1000 Jahre alten Olivenbaum

Mein Schützling birgt Schöpfungsgeschichte in sich. Denn nach Schätzungen ist er sogarmehr als ein Jahrtausend alt undals er noch einSprössling war, wurdeSchiltern, wo er jetzt steht, erstmals urkundlich erwähnt. Wir schrieben das Jahr 1034“, schildert Reinhard Kittenberger, der im Langenloiser Ortsteil bekanntlich schon eine junge Ewigkeit auf Erden seine Erlebnisgärten hütet. Der Methusalem ist Teil eineswundersamen Hains dieser floristischen Spezies.