Gartenlegende hütet 1000 Jahre alten Olivenbaum

Mindestens 1000 Jahre alt ist jene Olive, die bei Langenlois in den Kittenberger Erlebnisgärten wurzelt. Bis 6. Jänner kann man sich täglich vom Adventzauber im Garten verzaubern lassen.
Mein Schützling birgt Schöpfungsgeschichte in sich. Denn nach Schätzungen ist er sogarmehr als ein Jahrtausend alt undals er noch einSprössling war, wurdeSchiltern, wo er jetzt steht, erstmals urkundlich erwähnt. Wir schrieben das Jahr 1034“, schildert Reinhard Kittenberger, der im Langenloiser Ortsteil bekanntlich schon eine junge Ewigkeit auf Erden seine Erlebnisgärten hütet. Der Methusalem ist Teil eineswundersamen Hains dieser floristischen Spezies.
Von Spanien nach Niederösterreich
All die schönen alten Olivenbäume fanden ihren Weg aus Spanien nach Niederösterreich. Denn dortwaren sievon Bauspekulanten ausgerissen worden oder mussten einem Autobahnbau weichen. „Ich konntesie alle retten und per Transporter in ihre neue Erdenheimat bringen“, schildert der beherzte und Baum beseelte Ökopionier.
Alltagshelden dürfen gratis in den Garten
Das Uraltgewächs istunter den Lichtern der magischen Weihnachtsschau ein besonderes Highlight. Kittenbergers funkelnder Dank an alle Helden des Alltags: Polizisten, Rettungsleute,Florianis, Caritas, Hilfswerk und Volkshilfe dürfen die Haine, Krippen und andere Adventwunder kostenlos besuchen. Ausweis herzeigen!
