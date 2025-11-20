Keine Zeit für Deutsch? Dann gibt´s kein Geld mehr

Land sieht, wer zu den Kursen geht

Wer aus Drittstaaten Asyl in Österreich ansucht, hat per Gesetz die Pflicht, Deutsch zu lernen. Durch die neue Sozialhilfe-Regel wird ab Donnerstag den Empfängern der finanziellen Hilfe genauer über die Schulter gesehen. Der für Asyl und Sicherheit zuständige Landesrat Martin Antauer beschreibt die Zusammenarbeit: „Wir sind jetzt über das Innenministerium mit dem ÖIF tagesaktuell vernetzt und haben die Übersicht, wer sich nicht an die verpflichtenden Vorgaben hält.“ Ein Kurs für drei Monate koste dem Land immerhin 1000 Euro pro Person. Danach wird eine Prüfung um jeweils 100 Euro absolviert.





