Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues aus Tattendorf

Wenn im Weinfass plötzlich ein Whisky heranreift

Niederösterreich
20.11.2025 09:15
Julian Dopler verleiht seinen Whisky eine spezielle Wein-Note.
Julian Dopler verleiht seinen Whisky eine spezielle Wein-Note.(Bild: Reinhard Judt)

Schottische und irische Aromen auf österreichische Maßstäbe zu bringen, ist das ehrgeizige Ziel, das sich Julian Dopler aus Tattendorf mit seinem ersten Whisky gesetzt hat. 

0 Kommentare

Dopler und Tattendorf – das brachte man bisher mit edlen Weinen in Verbindung. Und das soll auch weiterhin so sein. Doch die nächste Generation der bekannten Winzerfamilie spürt die Auswirkungen des Klimawandels und baut vor.

Zwei Fässer im Keller
Im wahrsten Sinne. Denn Julian hat heuer auf einer Fläche von rund einem Hektar nahe dem Heurigenort im Bezirk Baden Hafer und Weizen angebaut. 4000 Liter Maische wurden mit traditioneller Whisky-Hefe versetzt und im Edelstahltank zur Gärung gebracht. Destilliert wurde in Zusammenarbeit mit zwei Biotechnologen – und jetzt reift Julian Doplers erster Tattendorfer Whisky in zwei 300-Liter-Holzfässern. „Durch die Lagerung im Weinfass bekommt der Whisky eine besondere Note“, ist der 19-Jährige überzeugt.

Zitat Icon

Die Whisky-Erzeugung ist eine schöne Ergänzung zum Weinbau und ein leidenschaftliches Hobby, das in Arbeit ausgearbeitet ist.

Julian Dopler

Zeit bis zur Verkostung
„Ich wollte schon immer etwas aus Getreide herstellen“, erzählt der junge Burgundermacher, der erst im zweiten Bildungsweg die Familientradition hochhielt und sich der Weinerzeugung zuwandte. Zuvor hat Julian die Fachschule für Landwirtschaft und Lebensmitteltechnik in Pyhra besucht. Eine Ausbildung, die ihm bei seinem neuen Projekt zugute kommt. Das junge Destillat hat er natürlich schon verkostet. Sein Urteil: „Ein solides Produkt. Die Zeit wird zeigen, wo seine Stärken liegen.“ Und Zeit braucht’s noch: Acht bis zehn Jahre müssen sich Whisky-Freunde noch bis zur Verkostung gedulden.

Andere edle und auch hochprozentige Tropfen aus dem Hause Dopler kann man am 20. und 27. November, jeweils von 16 bis 21 Uhr vor Ort in Tattendorf verkosten.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
224.983 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
174.795 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
161.657 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
771 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf