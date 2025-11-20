Wenn im Weinfass plötzlich ein Whisky heranreift

Dopler und Tattendorf – das brachte man bisher mit edlen Weinen in Verbindung. Und das soll auch weiterhin so sein. Doch die nächste Generation der bekannten Winzerfamilie spürt die Auswirkungen des Klimawandels und baut vor.

Zwei Fässer im Keller

Im wahrsten Sinne. Denn Julian hat heuer auf einer Fläche von rund einem Hektar nahe dem Heurigenort im Bezirk Baden Hafer und Weizen angebaut. 4000 Liter Maische wurden mit traditioneller Whisky-Hefe versetzt und im Edelstahltank zur Gärung gebracht. Destilliert wurde in Zusammenarbeit mit zwei Biotechnologen – und jetzt reift Julian Doplers erster Tattendorfer Whisky in zwei 300-Liter-Holzfässern. „Durch die Lagerung im Weinfass bekommt der Whisky eine besondere Note“, ist der 19-Jährige überzeugt.